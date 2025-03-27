Ссоры Трампа и Зеленского в Овальном кабинете: президент Украины сообщил новые подробности

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Associated Press

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Перепалка в Овальном кабинете могла бы разрушить единство между Европой и Соединенными Штатами Америки. Это стало бы большим успехом для агрессорки России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Figaro, отвечая на то, какова его интерпретация ссоры в Овальном кабинете.

"Вы сами это видели на фотографиях. Больше ничего не произошло. Позже, несомненно, мы поймем лучше, сможем интерпретировать каждую деталь. Но это требует времени. Я не хочу рассуждать о причинах конфронтации", - ответил украинский лидер.

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Зеленский подчеркнул, что во время визита в Белый дом хотел показать Вашингтону настоящее лицо россиян и дать отпор российской пропаганде. В частности, говорит президент, хотел доказать Дональду Трампу то, что диктатор Владимир Путин не желает останавливать войну и преследует цель уничтожения Украины как независимого государства.

"Путин - лжец. Он постоянно играет с войной. Но для нас это не игра, а трагедия. Этот эпизод мог разрушить единство между Европой и США. Это было бы огромным успехом для россиян", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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