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"СССР близко": у Зеленского отреагировали на решение Польши прекратить выдачу виз россиянам

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"СССР близко": у Зеленского отреагировали на решение Польши прекратить выдачу виз россиянам

Фото: Сайт президента Украины

В Польше планируется разработать механизм, который позволит прекратить выдачу виз гражданам России.

Это позволит россиянам поскорее вернуться в "мечтаемый СССР".

Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Польша также присоединяется к решению Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании в их попытке ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян. Визовый бан наступает на Россию. Мечтаемый ими СССР уже близко", — подчеркнул Ермак.

Отметим, что в Польше поддерживают дальнейшее введение санкции против государства-оккупанта и работают над тем, чтобы разработать механизм, позволяющий прекратить выдачу виз россиянам. Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик подчеркнул, что в Европейском союзе есть большие страны, которые выступают против того, чтобы россиянам перестали выдавать визы. В частности, это – Германия, Франция и Нидерланды. Вавжик подчеркнул, что поэтому Польша самостоятельно работает над тем, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз россиянам.

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