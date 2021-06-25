Стал бы наградой Путину за агрессивную политику: в Польше объяснили, почему не поддержали идею саммита ЕС-РФ

Стал бы наградой Путину за агрессивную политику: в Польше объяснили, почему не поддержали идею саммита ЕС-РФ

Моравецкий призвал РФ прекратить агрессивную политику в отношении Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя предложение канцлера Германия Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении саммитов между Россией и Евросоюзом, заявил, что такой диалог был бы подарком для главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает TVN24.

"Польша отклонила предложение Германии, потому что мы считаем, что это будет больше благодарностью президенту Путину, чем наказанием его за его агрессивную политику", — заявил Моравецкий.

Он отметил, что Польша открыта для сотрудничества с Россией, но агрессивная политика этой страны в отношении своих соседей должна быть прекращена. Моравецкий также добавил, что Европейский Совет отвергла предложение перезагрузить отношения с Россией и организовать встречу на высшем уровне без прекращения агрессивной, провокационной политики России в отношении ближайших соседей и стран ЕС.

"Я, как и многие другие лидеры, особенно страны Балтии, считаю, что сегодня это было бы своего рода наградой для президента России за его последовательную политику, но, к сожалению, политику агрессии, провокации соседей, нападений всех видов и — не будем забывать — опасного нападения, то есть обычной войны, которая имеет место в Украине", — сказал глава польского правительства.

Напоследок Моравецкий добавил, что его страна открыта для сотрудничества с Россией, но ей необходимо "реализовать Минские договоренности и прекратить агрессивную политику в отношении наших соседей", имея в виду в том числе Украину.

Напомним

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. По его словам, такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента". В то же время премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните осудила намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС.

намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС. Саммита ЕС с Россией не будет: лидеры Евросоюза отвергли предложение Меркель встретиться с Путиным

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