Стала известна причина, почему были сорваны переговоры в Лондоне о мире в Украине - WP

Война в Украине / © ТСН

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Европейские дипломаты отменили высокоуровневые переговоры по прекращению войны России в Украине, которые были запланированы на среду, после того как американские дипломаты внезапно отменили свои планы поучаствовать во встрече.

Об этом пишет The Washington Post

На фоне серьезного недовольства в Вашингтоне из-за отказа Киева принять предложения об уступках Кремлю, а также из-за нежелания Украины двигаться дальше без обсуждения полного прекращения огня, была сорвана запланированная на среду встреча на высоком уровне.

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«Это нарушение произошло на фоне возмущения в Вашингтоне из-за отказа Киева принять предложения по уступкам России, а также тому, что Киев предпочитает „обсуждение полного прекращения огня сначала, а все остальное — позже“», — сообщил анонимный представитель, сведущий ситуацией.

Несмотря на то, что переговоры на более низком уровне должны состояться, встреча глав МИД была отменена. По словам источника в британской столице, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, который должен был возглавлять встречу, теперь просто присоединится к сессиям второго уровня.

Поездка государственного секретаря США Марк Рубио в Лондон была запланирована на вторник, но он отменил свой визит еще днем. Аналогичное решение принял и Стив Виткофф — специальный представитель администрации Трампа и одна из ключевых фигур мирного процесса. Вместо участия в переговорах он отправится в Москву, как подтвердили с российской стороны.

Позже в тот же день Рубио в Twitter сообщил, что американскую сторону на встрече будет представлять генерал в отставке Кит Келлог, ныне специальный посланник по делам Украины и Европы. Он также выразил надежду, что встреча на самом высоком уровне все же может состояться «в ближайшие месяцы».

«Встреча на уровне министров иностранных дел не состоится», — прокомментировал ситуацию дипломат, попросивший не разглашать его имя. «Мы надеемся, как говорится в твите Рубио, что встреча в Лондоне может состояться скоро, но без Виткоффа, госсекретаря, французских и немецких министров иностранных дел нет смысла, чтобы министр иностранных дел председательствовал».

Среди главных причин срыва — отказ президента Украины Владимира Зеленского принять идею, якобы высказанную Виткоффом: США могут официально признать Крым российским в обмен на прекращение войны. Также сообщается, что подписание грядущего соглашения могло бы предусматривать постепенное снятие санкций с Москвы.

Зеленский категорически отверг такую возможность, заявив журналистам во вторник: «Нам не о чем говорить. Это нарушает нашу Конституцию. Это наша территория, территория народа Украины. По словам осведомленных источников, американская инициатива не обязывала Киев к официальному признанию — речь шла только о позиции самих США.

Украинская делегация, которая уже находилась в дороге, прибыла в Лондон. Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что украинская сторона готова работать над установлением мира, несмотря на все трудности.

«Мы будем обсуждать способы достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к всеобъемлющему урегулированию и справедливому и длительному миру», — отметил Ермак.

В Госдепартаменте США прокомментировали отмену поездки Рубио как техническую деталь, связанную с его плотным графиком, заверив, что отказ от визита не должен восприниматься как политический сигнал.

«Госсекретарь Рубио — занятый человек», — объяснила представитель Госдепартамента Тами Брюс. «Хотя встречи в Лондоне все равно состоятся, он не будет присутствовать, но это не касается самих переговоров. Это вопрос логистики его графика».

Напомним, ранее мы писали о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил выходом США из переговорного процесса.