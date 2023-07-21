Стала известна вероятная причина, почему Россия ударяет по украинским портам — ISW

Кремль, вероятно, рассматривает Черноморскую зерновую инициативу как один из немногих рычагов влияния на Запад и вышел из соглашения, чтобы обеспечить эти уступки.

Похоже, сейчас Кремль пытается создать ощущение срочности возвращения к Черноморской зерновой инициативе, усиливая удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре и угрожая ударами по гражданским судам в Черном море.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

Украина собирает большую часть зерна в период с июля по август, а удары России по украинскому порту и сельскохозяйственной инфраструктуре могут еще больше усложнить возможность Украины освободить место для только что собранного зерна. Длительные сбои в логистике зерна в Украине, вероятно, будут иметь все большее каскадное влияние на поставку зерна, усиливая чувство срочности, которое надеется создать Кремль.

"Кремль регулярно участвует в эскалационной риторике вокруг поддержки Западом Украины, хотя, похоже, Россия, похоже, предпринимает эти усилия по формированию зернового соглашения с помощью кинетических операций вместо риторики. Непонятно, в какой степени российские войска намерены наносить удары по гражданским судам, вероятно Эта попытка добиться экономических уступок от Запада может подорвать усилия Кремля в международной агитации, поставив под угрозу поставки продовольствия в нескольких странах, которые являются предполагаемыми целями.

Российские удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре и военно-морские позиции продолжают иллюстрировать, что Кремль готов использовать военно-морские и высокоточные ударные средства, чтобы отдать приоритет непосредственным экономическим проблемам вместо операций в Украине, преследующих общие цели кампании Кремля.

Также читайте В Одесской области снова раздался взрыв

Возможно, Кремль разрушает украинскую портовую и зерновую инфраструктуру, прежде чем пересмотреть черноморское зерновое соглашение, чтобы установить условия для экспорта украденного украинского зерна с оккупированных Россией территорий, что может принести непропорциональную пользу российской экономике.

Разрушение украинской портовой инфраструктуры в подконтрольных правительству Одесской и Николаевской областях может ограничить способность Украины экспортировать зерно по морю, даже если зерновое соглашение будет пересмотрено, в то же время позволяя России предлагать зерно из оккупированной Украины или России выполнять соглашение в это время.

Напомним, что российские захватчики в очередной раз устроили массированную атаку по Украине, запустив по городам страны в ночь на 20 июля ракеты и беспилотники. Так, ракетные удары были нанесены по Одессе и Николаеву, а атаки дронами подверглись Сумам. В результате ракетной атаки по Одессе в центре города разрушено админздание, повреждены многие дома вокруг, есть попадание в состав. Сначала было известно о четырех пострадавших.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Братчук: Атака по Одесщине спланирована! Крымский мост доживает последние месяцы!"

Читайте также:

Путин превратил еду в оружие: спасет ли ЕС украинское зерно от блокады