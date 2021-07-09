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Стали известно, что среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы

Стали известно, что среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы

Associated Press

Ранее на Гаити задержали шесть подозреваемых в участии в убийстве президента. Ранее на Гаити задержали шесть подозреваемых в участии в убийстве президента.

Власти Гаити, по предварительной информации, задержали двух американцев, которые могли иметь отношение к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиза.

Об этом информирует Associated Press со ссылкой официальные лица на Гаити.

Причем речь идет об американцах гаитянского происхождения, причем один из них - бывший охранник канадского посольства в Порт-о-Пренсе.

Хотя другие американские СМИ сообщают только об одном задержанном американце.

Тем временем представитель Госдепа Нед Прайс ответил, что видел публикации на эту тему, но пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть такие данные. 

Напомним:

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