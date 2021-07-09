Стали известно, что среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы

Стали известно, что среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы

Ранее на Гаити задержали шесть подозреваемых в участии в убийстве президента. Ранее на Гаити задержали шесть подозреваемых в участии в убийстве президента.

Власти Гаити, по предварительной информации, задержали двух американцев, которые могли иметь отношение к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиза.

Об этом информирует Associated Press со ссылкой официальные лица на Гаити.

Причем речь идет об американцах гаитянского происхождения, причем один из них - бывший охранник канадского посольства в Порт-о-Пренсе.

Хотя другие американские СМИ сообщают только об одном задержанном американце.

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Тем временем представитель Госдепа Нед Прайс ответил, что видел публикации на эту тему, но пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть такие данные.

Напомним:

Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.

в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны. После убийства президента главную воздушную гавань Гаити — Международный аэропорт Гаити имени Туссен-Лувертюра — закрыли .

. А в стране на 15 дней объявили военное положение.

В полиции заявили, что после убийства президента Гаити были ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны.

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