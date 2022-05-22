Стали известны детали визита Дуды в Украину

В последний раз Дуда посещал Украину в середине апреля.

Во время визита в Украину 22 мая 2022 года президент Польши Анджей Дуда встретится с Владимиром Зеленским, выступит в Верховной Раде. Также пройдут переговоры делегаций двух стран.

Об этом заявил глава Бюро международной политики президента РП Якуб Кумох, пишет Укринформ со ссылкой на PAP.

"Во время своего выступления (в Верховной Раде — Ред.) Президент вспомнит о польско-украинской истории, но прежде всего, чтит тех, кто защищает Украину, защищает Европу", — отметил Кумох.

Дуде будет честь выступить в украинском парламенте как первому иностранному лидеру с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, последний раз Дуда посещал Украину в середине апреля, вместе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии он побывал в освобожденных от российских захватчиков Буче, Ирпене и Бородянке.

Напомним, РФ несет на себе унаследованную ответственность за Катынское преступление. Дуда считает, что Варшава должна инициировать уплату Москвой возмещения.

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