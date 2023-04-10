Стали известны самые популярные имена погибших российских военных

В Сети проанализировали список проекта "Горюшко", фиксирующего некрологи российских солдат в Интернете.

Об этом пишет DeepState.

Количество некрологов уже достигло почти 20 тысяч.

Согласно их публикациям, самые популярные имена погибших россиян – Александр, Сергей и Алексей.

Интересно, что в топ-20 есть только традиционные христианские/европейские имена.

"Таким образом, пока российский диктатор Владимир Путин рассказывает о героизме кадыровцев и тувинцев, именно "иваны и александры" погибают в полях возле Бахмута, Авдеевки и Угледара", - говорится в сообщении.

Добавим, что украинская разведка поименно знает тех, кто знал о планах российского диктатора Владимира Путина относительно нападения на Украину и захвата Киева. Среди них был и секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Отметим, что украинские прокуроры собрали сотни данных на российских военных преступников за их агрессию в Украине и отмечают их на специальной доске. Среди преступников РФ как высокопоставленные должностные лица, включая министра обороны Сергея Шойгу, так и другие командиры низших рангов, например известные полковники, отвечавшие за одни из самых жестоких ракетных атак на Украину.

Напомним, что ранее расследователи назвали имена россиян-террористов, обстреливающих Украину иранскими дронами. Российские оккупанты летом 2022 года принимали участие в армейских соревнованиях "Соколиное охота-2022" в Иране.

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