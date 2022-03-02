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"Стали одним целым": Зеленский заявил о беспрецедентном единстве граждан в Украине

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"Стали одним целым": Зеленский заявил о беспрецедентном единстве граждан в Украине

president.gov.ua

Зеленский говорит, что украинцы боятся друг за друга.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 24 февраля, когда РФ напала на Украину, всем гражданам было одинаково страшно, потом – одинаково больно, а сейчас – все равно, кроме мира, кроме спокойствия, к которому мы хотим прийти. В течение семи дней войны украинцы стали одним целым.

Об этом украинский президент сказал в видеообращении 2 февраля.

"Я неслучайно сказал единая (Украина. — Ред.). Начался седьмой день этой страшной войны. Войны, которую мы чувствуем одинаково. За это время у нас единства больше, чем за 30 лет. Сначала нам было все равно страшно. Потом нам было одинаково больно, а сейчас все равно... Кроме победы, кроме правды, кроме мира, покоя, к которому мы хотим прийти, кроме жизней людей, за которые мы переживаем, кроме Украины. За это время мы по-настоящему стали одним целым. Мы многое простили друг другу, мы полюбили друг друга, мы помогаем друг другу, мы боимся друг за друга", — высказался Зеленский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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