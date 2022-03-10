"Сталинизация России": The Economist спрогнозировал будущее Путина и обнищание РФ

The Economist считает Зеленского полной противоположностью Путину.

Президент РФ Владимир Путин, нападая на Украину и проигрывая на фронте, может начать террор и в стране-агрессоре.

В своей статье The Economist назвал это "сталинизацией России".

"Российский президент думал, что Украина быстро распадется, поэтому он не готовил ни свой народ к вторжению, ни своих солдат к выполнению их миссии — действительно, он уверял элиту, что этого не произойдет. После двух ужасных недель на поле боя он все еще отрицает, ведущую войну, которая может стать самой большой в Европе с 1945 г. Чтобы поддержать эту всеобъемлющую ложь, он закрыл почти все независимые СМИ, угрожал журналистам до 15 лет в тюрьме, если они не воспроизводят официальную ложь, и арестовали тысячи антивоенных протестующих, н астаивая на том , что его военная "операция является денацификацией Украины", государственное телевидение повторно сталинизирует Россию", — говорится в сообщении.

Издание также осудило режим Путина из-за его зверской войны против Украины. Там отметили, что агрессор заставляет людей голодать в оккупированных городах и стреляет в роддом в Мариуполе. Аналитики The Economist считают, что из-за таких действий путинский режим способен и к зверствам в своей стране.

Как отмечается, сейчас у Путина нет ресурсов, чтобы полностью оккупировать Украину и установить марионеточное правительство.

"Марионетка господина Путина не могла бы править без оккупации, но у России нет ни денег, ни войск, чтобы охватить даже половину Украины. Правда кроется в том, что, нападая на Украину, Путин совершил катастрофическую ошибку. Он разрушил репутацию якобы грозных вооруженных сил. России, оказавшиеся тактически несостоятельными против меньшего, хуже вооруженного, но мотивированного противника. Россия потеряла горы техники и унесла тысячи жертв, почти столько же за две недели, сколько Америка пострадала в Ираке с момента вторжения в 2003 году ", — говорится в материале.

Также издание считает, что санкции, введенные против РФ, существенно ослабят экономику агрессора.

"Центральный банк не имеет доступа к жесткой валюте, необходимой ему для поддержки банковской системы и стабилизации курса рубля. Бренды, выступающие за открытость, в частности Coca-Cola, закрыли свои двери. Западные экспортеры удерживают жизненно важные компоненты, что приводит к остановке производства. Санкции по энергоносителям — пока ограничены — грозят уменьшить валюту, которую Россия должна платить за свой импорт", — говорится в материале.

Из-за санкций из РФ убегает "средний класс". Россию ждет стремительная инфляция и экономические неурядицы.

"Мало того, что ему не удается выиграть войну, но из-за этого беднеют россияне: его режиму не хватает идеологического ядра. Путинизм, каков он есть, объединяет национализм и ортодоксальную религию для телевизионной аудитории. Российские регионы, раскинувшиеся на 11 часовых поясов, уже ворчат о том, что это война Москвы", – говорится в статье.

Когда масштабы провала Путина станут очевидны, Россия войдет в самый опасный момент в этой войне. Политические фракции будут обвинять друг друга. Путин, опасаясь переворота, никому не будет доверять, возможно, ему придется сражаться за власть. Он также может попытаться изменить ход войны, напугав украинцев и запад химическим оружием или даже ядерным ударом. Издание призывает страны НАТО быть устойчивыми и не подвергаться провоцированию агрессора.

"Путин изолирован и морально мертв; Зеленский – храбрый, сплотивший свой народ и мир. Он является противоположностью Путина и, возможно, его врагом", — говорится в статье.

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