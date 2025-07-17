Стало известно, будет ли Бахрейн передавать Украине Patriot: ответ принца Салмана Аль Халифы

Patriot / © Clash Report в сети Х

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На брифинге с президентом США Дональдом Трампом принц Салман Аль Халифа четко заявил, что Бахрейн не рассматривает возможность передачи Украине зенитно-ракетных систем Patriot , приобретенных у Соединенных Штатов.

Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Отвечая на вопросы журналистов о возможном опрокидывании части этих систем в Украину, он ответил однозначно:

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"У нас нет таких планов. На данном этапе наша обязанность - сохранить эти системы в пределах Бахрейна", - отметил Аль Халифа.

Напомним, Украина активно обращается к международным партнерам с призывом усилить ее противовоздушную оборону, в частности, через предоставление систем Patriot для противодействия массированным российским атакам.

Как сообщалось, Несколько дней назад президент США заявил, что Украина получит 17 Patriot от третьих стран. По его словам, некоторые системы приедут «очень скоро, уже через несколько дней».

Впрочем, позже сообщил Трамп, он не планирует передавать Украине ракеты дальнего радиуса действия. Однако, по информации CNN , в разговорах с европейскими союзниками в последние несколько недель Трамп не исключал возможности допуска Украины к определенным видам наступательного оружия.

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Известно, что США готовят пакет оружия дна в $10 миллиардов. Это первая вооруженная партия в рамках новой инициативы администрации Белого дома, которую Соединенные Штаты планируют реализовать союзникам по НАТО. Источник Axios говорит, что конечная цель поставок – усиление обороноспособности Украины.