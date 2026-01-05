Стало известно, будет ли отставка Василия Малюка

Глава СБУ Василий Малюк / © Facebook/Служба безопасности Украины

Реклама

Глава СБУ Василий Малюк после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским согласился подать в отставку. Стало известно, почему генерал сначала отказывался писать заявление, и кто может заменить его на посту.

Об этом сообщили источники ТСН.ua.

Известно, что Малюк останется работать в структуре СБУ, однако на какой должности — пока неизвестно. Исполняющим обязанности спецслужбы назначат другое лицо.

Реклама

Нежелание Малюка уходить в отставку и реакция Зеленского

По информации издания «Украинская правда», во время субботней встречи с президентом Владимиром Зеленским, состоявшейся после волны публичной поддержки со стороны известных общественных деятелей и военных, Малюк отказался подавать заявление об отставке и переходить в Службу внешней разведки или Совет национальной безопасности и обороны.

Глава СБУ объяснил свою позицию тем, что сейчас на финальной стадии находятся несколько операций масштаба «Паутины», и оставить их сейчас означало бы совершить преступление. В то же время он дал понять, что если президент настаивает, то вопрос следует передать в Верховную Раду, чтобы она приняла соответствующее решение.

Отказ Малюка писать заявление вызвал раздражение у Зеленского. Коммуникационные советники дополнительно подливали масла в огонь, убеждая президента, что кампания поддержки генерала «была организована самой СБУ». В состоянии эмоционального напряжения Зеленский пригрозил возможным отстранением Малюка от должности, если тот не уйдет добровольно. Такое право парламент действительно предоставил президенту в начале полномасштабного вторжения в отношении должностных лиц, которых назначает глава государства.

Многие депутаты опасаются публичных последствий применения этой процедуры к Малюку, ведь значительная часть общества воспринимает его прежде всего как создателя морских дронов, организатора подрыва Крымского моста и операции «Паутина».

Реклама

Увольнение Малюка может быть местью Ермака

Зато в команде Зеленского, во-первых, считают Малюка одним из символов продюсированного экс-главой Офиса президента Андреем Ермаком «наезда» на НАБУ и САП, от которого ОП сейчас всячески пытается дистанцироваться. Во-вторых, его обвиняют, что СБУ в тылу занимается откровенной «коммерцией», «раздевая бизнес, когда и какой ей заблагорассудится».

В команде самого Малюка убеждены, что идея отставки является ничем иным, как местью до сих пор присутствующего в орбите президента Ермака за позицию главы СБУ во время «Миндичгейта» и обысков у бывшего руководителя ОП.

Во время субботнего брифинга Зеленский, не называя фамилии главы СБУ, но крайне раздраженно заявил, что все равно осуществит все кадровые замены, которые запланировал. По информации УП, в президентском офисе даже начали подыскивать формальные основания для издания указа об отстранении Малюка.

В воскресенье давление на главу Службы усилилось: от него требовали не только увольнения, но и публичных слов благодарности.

Реклама

Согласие Малюка на отставку и кто может его заменить

Несмотря на мощную поддержку со стороны военных, партнеров и депутатов, а также несмотря на крайне низкие шансы увольнения через Раду, Малюк, по данным УП, пришел к выводу, что обострение конфликта с президентом будет вредить государству. В результате он согласился уйти в отставку. Когда и каким образом произойдет увольнение, что требует голосования парламента, будут решать уже в ближайшее время.

Временно исполнять обязанности руководителя СБУ вместо Малюка могут назначить главу «Альфы» генерал-майора Евгения Хмару. В то же время Зеленский до сих пор не отказался от идеи передать Службу генералу Александру Покладу, на которого возлагал, а, возможно, и возлагает большие надежды Ермак.

Впрочем, новый глава ОП Кирилл Буданов вряд ли поддержит такую кандидатуру, ведь имеет с ним почти кровную вражду.

К слову, в начале декабря источники ТСН.ua сообщили, что Ермак в течение последних недель пытался добиться увольнения Малюка, который, в свою очередь, убеждал Зеленского в необходимости отставки самого Ермака.

Реклама

Напомним, 3 января Зеленский объяснил проведенные им кадровые ротации необходимостью формирования двух треков: военного и переговорного. Назначение Михаила Федорова министром обороны обусловлено потребностью в максимальной технологичности армии, а Кирилла Буданова главой ОП — усилением команды для мирного урегулирования. В новую переговорную группу в Офисе также войдут Рустем Умеров и Сергей Кислица. Вопрос вероятной отставки Малюка президент прямо не подтвердил, отметив лишь, что будет проводить все запланированные ротации по своему усмотрению.