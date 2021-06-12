Стало известно, будет ли Путин обсуждать с Байденом ситуацию вокруг Навального

"Здесь нечего обсуждать. Он в тюрьме", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом не планирует обсуждать с ним российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, — пишет CNN.

"Здесь нечего обсуждать об этом человеке. Он в тюрьме, и это не вопрос двусторонних отношений", — сказал Песков.

Представитель госдепа Нед Прайс накануне заявил на брифинге, что Байден уделяет внимание теме защиты прав человека и собирается обсудить ее во время саммита с президентом РФ. Он пояснил, что речь идет о гражданах США, а также - об оппозиционере Алексее Навальном.

Напомним, переговоры Байдена с Путиным состоятся в знаменитой вилле La Grange, построенной в XVIII веке. Среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.

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