Стало известно, чем занимается Ермак после отставки из ОП

Андрей Ермак / © Getty Images

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак восстановил право на занятие адвокатской деятельностью.

Об этом идет речь на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Ермак приостановил свое право на занятие адвокатской деятельностью с 20 февраля 2020 года с тех пор, как возглавил Офис президента.

Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью он получил в далеком 1995 году. В 1997 году Андрей Ермак вместе с адвокатами Василием Ващенко и Михаилом Приходько зарегистрировал ООО «Международная юридическая компания», которая сотрудничала с представителями искусства, шоу-бизнеса и спорта.

Как добавляет «Главком», Ермак также планирует идти в суд, чтобы добиться снятия ареста со своего имущества, санкционированного НАБУ и САП.

Напомним, 28 ноября президент Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента.

После своей отставки, Андрей Ермак в комментарии изданию New York Post заявил, что планирует присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.

Однако в ответе Минобороны Украины на запрос нардепа Ярослава Железняка говорилось, что Ермак не обращался ни к одному из ТЦК для прохождения военной службы.

Генштаб в комментарии для «Следствие.Инфо» заявил, что не располагает данными о военной службе бывшего главы ОП.

Ранее бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов получил свидетельство адвоката.