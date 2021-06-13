Стало известно, что 13 июня обсудят лидеры G7 на саммите

"Большая семерка" может почти вдвое сократить свои выбросы к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года.

13 июня лидеры G7 обсудят вопросы изменения климата.

Об этом пишет BBC News.

Английский телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо выступит перед мировыми лидерами, собравшимися в Корнуолле, когда они изложат планы по сокращению выбросов углекислого газа и восстановлению биоразнообразия.

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"Но вопрос, который наука заставляет нас конкретно рассмотреть в 2021 году, заключается в том, находимся ли мы в результате этих переплетенных фактов на грани дестабилизации всей планеты. Если это так, то решения, которые мы принимаем в этом десятилетии, в частности решения, принятые наиболее экономически развитыми странами, являются самыми важными в истории человечества", — заметил он.

Изменение климата - одна из ключевых тем трехдневного саммита стран "Большой семерки" в Карбис-Бей.

Первый день саммита "Большой семерки" в Британии (9 фото)

"Большая семерка" - Великобритания, США, Канада, Япония, Франция, Германия и Италия - могут пообещать почти вдвое сократить свои выбросы к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года.

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