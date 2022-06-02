Стало известно, что Байден и Столтенберг обсудят усиление союзников из-за агрессии РФ: детали

Стало известно, что Байден и Столтенберг обсудят усиление союзников из-за агрессии РФ: детали

Президент США Джо Байден планирует встретиться в четверг с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

В ходе этой встречи поговорят об усилении союзников по НАТО на фоне войны, которую Россия развязала в Европе.

Об этом заявила спикер администрации Байдена Карин Жан-Пьер, — пишет Укринформ.

«Президент вместе с советником по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном будет встречаться в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», — отметила пресс-секретарь администрации президента США.

Стороны обсудят мероприятия по подготовке к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня, а также усилению трансатлантических союзников.

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сейчас находится с визитом в США. В среду он уже провел ряд встреч, в том числе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.

Напомним, что НАТО внимательно следит за тем, что делает Россия, включая ядерные учения.

Читайте также:

Зеленский и Резников поблагодарили Байдена за подписание закона о ленд-лизе