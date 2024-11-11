Стало известно, что будет делать Трамп в первые дни работы в Белом доме

Трамп планирует радикальные изменения во время своего президентства.

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" после того, как приступит к работе в Белом доме.

Об этом говорится в сообщении AP.

Пресссекретарь Трампа Каролин Ливитт заявила, что во время первой недели работы Трампа будет издавать десятки указов.

В списке Трампа на первые дни работы есть:

начало массовой депортации мигрантов;

упразднение политики администрации Байдена в сфере образования;

реорганизация федерального правительства путем увольнения тысяч федеральных служащих, по мнению Трампа, тайно работающих против него;

помилование людей, арестованных за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021;

посадить Украину и Россию за стол переговоров

"Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить", — сказал он о своих планах на первый день.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен потратить все доступные деньги на помощь для Украины.

Кроме того, мы ранее сообщали, что избранный президент США Дональд Трамп впервые после победы на выборах провел разговор с российским диктатором Путиным.

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