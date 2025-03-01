Стало известно, что генсек НАТО посоветовал Зеленскому

Разговор Зеленского и Рютте произошел после скандала в Белом доме.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому найти способ возобновить отношения с Дональдом Трампом и администрацией США.

Об этом сообщило издание CGTN America.

Издание процитировало генсека НАТО: "Я сказал Зеленскому, что вы должны найти способ возобновить отношения с Дональдом Трампом и американской администрацией".

Напомним, в СМИ заявили, что после скандала в Белом доме Зеленский провел два телефонных разговора, один из них - с Рютте.

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