Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Стало известно, что генсек НАТО посоветовал Зеленскому

Стало известно, что генсек НАТО посоветовал Зеленскому

Генсек НАТО Марк Рютте / Фото: Associated Press

Разговор Зеленского и Рютте произошел после скандала в Белом доме.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому найти способ возобновить отношения с Дональдом Трампом и администрацией США.

Об этом сообщило издание CGTN America.

Издание процитировало генсека НАТО: "Я сказал Зеленскому, что вы должны найти способ возобновить отношения с Дональдом Трампом и американской администрацией".

Напомним, в СМИ заявили, что после скандала в Белом доме Зеленский провел два телефонных разговора, один из них - с Рютте. 

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация