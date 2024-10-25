Стало известно, что генсек НАТО сказал Путину во время встречи в Казани.

Генсек подчеркнул, что вторжение РФ в Украину является нарушением Устава ООН.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время БРИКС в Казани побеседовал с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, по военной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

"Кроме того, он подчеркнул поддержку Организацией Объединенных Наций мира, согласно замечаниям, которые он сделал на саммите БРИКС", — заявили ООН.

Гутерриш назвал установление свободы судоходства в Черном море "первоочередным значением" для Украины, РФ и для продовольственной и энергетической безопасности мира.

"Он полностью поддерживает продолжение переговоров в этом отношении и выражает глубокую благодарность за работу, выполняемую Турцией", — добавили в Организации.

Как сообщалось, лидер Китая Си Цзиньпин в очередной раз высказался о войне России в Украине, цинично назвав ее кризисом.

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