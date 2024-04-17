Стало известно, что министры обороны США и Китая обсудили войну РФ в Украине

Главы оборонных ведомств США и Китая провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили широкий круг вопросов двусторонних интересов, а также региональной и глобальной безопасности, в том числе и агрессию РФ против Украины.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, — пишет Укринформ.

«Сегодня министр Ллойд Остин впервые пообщался в формате телеконференции с адмиралом Дун Цзюном, министром национальной обороны КНР. Лидеры обсудили отношения США и КНР в сфере обороны и вопросы региональной и глобальной безопасности», – отметил представитель американского оборонного ведомства.

По его словам, стороны, среди прочего, обсудили российскую агрессию.

«Министр Остин поднял вопрос о непровоцированной войне России против Украины», — отметил Райдер.

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Он не детализировал, о каких именно аспектах шла речь во время разговора.

В целом министры обороны США и Китая сосредоточились на необходимости работы прямых линий общения между военными обеих стран; обеспечении свободы судоходства в Южнокитайском море; последних провокациях со стороны КНДР и т.д.

Напомним, заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан заявил, что войну в Украине лучше закончить путём переговоров, а не с помощью оружия.

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