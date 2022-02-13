Стало известно, что Россия скоро объявит о своих действиях после анализа ответов США и НАТО на ее предложения о "гарантиях безопасности"

Стало известно, что Россия скоро объявит о своих действиях после анализа ответов США и НАТО на ее предложения о "гарантиях безопасности"

Высказанные президентом США в ходе телефонного разговора предложения во многом совпадают с содержанием переданных натовского и американского ответов.

Россия в ближайшее время объявит, какие действия намерена предпринять после анализа ответов США и НАТО на ее предложения по "гарантиям безопасности".

Об этом заявили в Кремле, - пишет "Интерфакс".

"Было сказано, что мы уже практически завершили межведомственную проработку наших возможных действий, и об этом будет объявлено в ближайшее время", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов РФ и США.

Ушаков отметил, что высказанные президентом США в ходе телефонного разговора предложения "во многом совпадают с содержанием переданных натовского и американского ответов.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся вечером в субботу по инициативе американской стороны. Президенты РФ и США общались чуть больше часа.

Напомним, ранее страны Европейского союза получили от России письмо, в котором было написано о том, чтобы ЕС юридически предоставил РФ "гарантии безопасности".

Стоит отметить, что испанская газета El País опубликовала полный текст ответов США и НАТО по поводу предложенных Россией в декабре так называемых "гарантий безопасности". Да, Альянс выложил свой ответ на четырех страницах, а официальный Вашингтон – на пяти.

В Госдепе отреагировали на слив письменного ответа США и НАТО на "гарантии безопасности" РФ, заметив, что не увидели признаков, указывающих на неподлинность обнародованного испанской газетой письменного ответа на предложения России.