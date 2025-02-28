Стало известно, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США готово

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами Америки готово 27 февраля 2025 года.

Об этом в эфире Fox Bussines заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, ее должны подписать президенты двух стран.

Он подчеркнул важность соглашения, подчеркнув, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп должны официально подписать соглашение во время встречи 28 февраля 2025 года.

"Она завершена, она на бумаге, и украинское правительство ее одобрило. Завтра (28 февраля 2025 года — ред.) ожидается подписание глав государств. Это соглашение по поводу полезных ископаемых, нефти, газа и инфраструктурных активов. Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американскую бизнес-общину.

По мнению министра финансов США, соглашение показывает американскому народу преимущества для Америки. Мол, она забирает возможность любой коррупции при использовании лучших американских практик.

Напомним, что новое соглашение между Украиной и США является ключевой частью долгосрочной стратегии американского президента Дональда Трампа по мирным переговорам между Киевом и Москвой и возобновлению мирной жизни украинцев. Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессент.

Читайте также: