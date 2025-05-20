Стало известно, что Трамп просил у Путина во время переговоров по войне в Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Getty Images

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После телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сделал еще один звонок — на этот раз президенту Украины Владимиру Зеленскому, к которому присоединились также лидеры Германии, Франции, Италии, Финляндии и президент Еврокомиссии.

По данным Axios, Трамп сообщил, что Путин готовит письменный "мирный меморандум", в котором изложит условия прекращения огня и завершения войны.

Участникам разговора Трамп сказал, что лично попросил Путина представить "что-то, с чем люди могут согласиться", а не очередное нереалистическое требование.

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Владимир Зеленский в ответ напомнил, что несколько предыдущих попыток переговоров с Кремлем, в частности на прошлой неделе, завершились безрезультатно. Президент Украины подчеркнул, что если Трамп не окажет реального давления на Путина, тот не изменит свою позицию.

По словам источников, разговор между лидерами носил сдержанный характер, и некоторые участники были удивлены тем, насколько положительно Трамп воспринял реакцию Кремля.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разговор президента США Дональда Трампа с Путиным продемонстрировал, что Россия не готова ни на какие уступки.