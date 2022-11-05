Стало известно, что Украина сочтет победой в войне с Россией: видение согласовали с западными партнерами

Об этом сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на совместной пресс-конференции с советником безопасности США Джейком Салливаном, — пишет "Европейская правда".

По его мнению, Украина уже общалась с партнерами о том, что именно она считает победой.

По словам Ермака, победный план включает полную деоккупацию всех территорий Украины, включая Донбасс и Крым, выплату репарации Россией и международные гарантии, которые не позволят РФ напасть снова на нашу территорию.

"Понимание победы четко сформулировано нами. Это возвращение территориальной целостности, это компенсация за то, что захватчики сделали с нашей страной, это возвращение всех наших людей из плена, и это возвращение мира к четкой системе международной безопасности. Это гарантии безопасности, которые требует Украина, чтобы это никогда не могло повториться в будущем", – уточнил он.

Ермак добавил, что это видение согласовано с Соединенными Штатами.

«Понимание победы наше полностью совпадает с пониманием наших партнеров, это самое главное. У нас нет никаких разногласий – наши главные партнеры, США, наши партнеры – Британия, Германия, Франция – говорят о том, что будут поддерживать нас к победе», — резюмировал глава ОПУ.

Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любая уступка Кремлю станет победой Путина и откроет ящик Пандоры. "Автократы поймут, что международное право не действует: прав тот, кто сильный. Страны без ядерного оружия начнут ядерную гонку. Если дома нет взрослых, ими будет Украина", — подчеркнул Михаил Подоляк.

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