Стало известно, что умер народный депутат Украины первого созыва

Виталий Дробинский / © Верховная Рада Украины

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты и работники Аппарата Парламента выразили глубокие соболезнования в связи со смертью народного депутата Украины I созыва Виталия Григорьевича Дробинского.

Об этом сообщает официальная страница Верховной Рады Украины .

В парламенте напомнили, что во время работы в Верховной Раде первого созыва Виталий Дробинский был членом Комиссии по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен и активно участвовал в формировании финансовой политики вновь украинского государства.

После завершения парламентской деятельности Дробинский посвятил себя развитию приборостроительной отрасли. Он также был удостоен звания почетного гражданина Умани.

В Верховной Раде выразили искренние соболезнования семье и близким покойного, отметив его весомый вклад в становление украинской государственности.

