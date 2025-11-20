ТСН в социальных сетях

Политика
209
1 мин

Стало известно, что умер народный депутат Украины первого созыва

Верховная Рада Украины сообщила о смерти народного депутата первого созыва выразила искренние соболезнования семье.

Елена Кузьмич
Виталий Дробинский

Виталий Дробинский / © Верховная Рада Украины

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты и работники Аппарата Парламента выразили глубокие соболезнования в связи со смертью народного депутата Украины I созыва Виталия Григорьевича Дробинского.

Об этом сообщает официальная страница Верховной Рады Украины .

В парламенте напомнили, что во время работы в Верховной Раде первого созыва Виталий Дробинский был членом Комиссии по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен и активно участвовал в формировании финансовой политики вновь украинского государства.

После завершения парламентской деятельности Дробинский посвятил себя развитию приборостроительной отрасли. Он также был удостоен звания почетного гражданина Умани.

В Верховной Раде выразили искренние соболезнования семье и близким покойного, отметив его весомый вклад в становление украинской государственности.

Напомним, в ночь на 15 ноября умерла в больнице 73-летняя Наталья Ходымчук - жена первой жертвы Чернобыльской катастрофы Валерия Ходемчука. Накануне в ее квартиру в Киеве попал российский ударный дрон. После этого женщину госпитализировали со значительными ожогами.

