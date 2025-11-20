- Дата публикации
Стало известно, что умер народный депутат Украины первого созыва
Верховная Рада Украины сообщила о смерти народного депутата первого созыва выразила искренние соболезнования семье.
Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты и работники Аппарата Парламента выразили глубокие соболезнования в связи со смертью народного депутата Украины I созыва Виталия Григорьевича Дробинского.
Об этом сообщает официальная страница Верховной Рады Украины .
В парламенте напомнили, что во время работы в Верховной Раде первого созыва Виталий Дробинский был членом Комиссии по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен и активно участвовал в формировании финансовой политики вновь украинского государства.
После завершения парламентской деятельности Дробинский посвятил себя развитию приборостроительной отрасли. Он также был удостоен звания почетного гражданина Умани.
В Верховной Раде выразили искренние соболезнования семье и близким покойного, отметив его весомый вклад в становление украинской государственности.
