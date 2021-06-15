Стало известно, как долго будут говорить Байден и Путин во время встречи в Женеве

Путин выйдет к журналистам сразу после встречи с Байденом.

Встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится завтра в Женеве, продлится до четырех-пяти часов с учетом перерывов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков уточнил, что ему неизвестно, совпадут ли пресс-конференции Путина и Байдена по времени. Однако, по его словам, президент РФ встретится с медиа сразу по итогам переговоров.

"Переговоры рассчитаны на четыре-пять часов, с перерывами и изменением форматов. Я не знаю, будет ли пресс-конференция господина Байдена, но я могу вам официально подтвердить, что пресс-конференция Владимира Путина состоится по итогам встречи", — сказал Песков.

Кроме того, он заявил, что "американская сторона не захотела проводить пресс-конференцию совместно" и сейчас переговоры по этому больше не ведутся.

"В этом достигнута полная ясность: американская сторона не захотела проводить пресс-конференцию вместе. И мы слышали заявления президента Байдена о том, что он предпочитает говорить в одиночку", — напомнил Песков.

Как известно, переговоры Байдена с Путиным состоятся в знаменитой вилле La Grange, построенной в XVIII веке. Среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.

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