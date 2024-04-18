Стало известно, как Китай помогает России

Китай продолжает поддерживать Кремль в его войне против Украины путем целевого содействия военному производству РФ и поставке ей компонентов для нового оружия.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, — пишет Укринформ.

"КНР поставляет России значительное количество станков, микроэлектроники, оптики, БПЛА и технологий для крылатых ракет, а также целлюлозу, которую Россия использует для производства ракетного топлива для оружия", — отметил представитель Госдепа.

Он отметил, что поставка этих материалов «заполняет критические пробелы в российском оборонном производственном цикле, помогая возродить российскую оборонно-промышленную базу, которая ранее потерпела значительные неудачи из-за санкций и экспортного контроля».

Представитель ведомства подчеркнул, что подобная поддержка активно способствует войне РФ в Украине и представляет значительную угрозу европейской безопасности.

Американская сторона уже выразила обеспокоенность Пекина на дипломатическом уровне, в том числе во время встреч лидеров. Кроме того, США проинформировали союзников и партнеров об этом и ввели ограничения против учреждений в Китае и третьих странах, вовлеченных в поддержку РФ

«Мы ввели санкции против соответствующих фирм в КНР и готовы предпринять дальнейшие шаги в случае необходимости», — подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Напомним, заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан заявил, что войну в Украине лучше закончить путём переговоров, а не с помощью оружия.

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