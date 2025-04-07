Стало известно, как Уолтц добавил журналиста в тайный чат: во всем "виноват" iPhone

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц / © Associated Press

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в тайный чату с чиновниками, поскольку за несколько месяцев до этого в своей телефонной книге нечаянно внес номер журналиста в контакт тогдашнего спикера американского лидера.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на троих анонимных собеседников.

Офис информационных технологий Белого дома провел экспертизу причин инцидента с появлением журналиста в секретном чате.

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Осведомленные о внутреннем расследовании источники издания рассказали, что ранее Голдберг отправил президентской кампании Трампа электронное письмо на тему истории, в которой республиканца критиковали за отношение к раненым военным. Для противостояния этому кампания решила заручиться поддержкой Уолтца, который на время являлся доверенным лицом по вопросам нацбезопасности.

Электронное письмо Голдберга переслали тогдашнему спикеру Трампа Брайану Хьюзу. Тот скопировал и вставил содержание сообщения, включая подпись и номер телефона журналиста, в текстовое сообщение, которое прислал Уолтцу.

Уолтц не звонил Голдбергу, но «по удивительному стечению обстоятельств» случайно сохранил его номер в своем iPhone в контакте Хьюза. Кстати, последний сейчас является пресс-секретарем Совета нацбезопасности США.

Таким образом, номер журналиста был по ошибке сохранен на iPhone Уолтца во время «обновления предложения контактов». Один из источников описал это как функцию, из-за которой алгоритм iPhone добавляет ранее неизвестный номер к имеющемуся контакту, который может быть связан с ним.

Эту ошибку никто не замечал, пока Уолтц не попытался добавить Хьюза в тайный чат в Signal, где обсуждались удары по хуситам, но в конце концов добавил туда Голдберга.

Издание напомнило, что сразу после возникновения инцидента Уолтц заявил, что никогда не виделся и не общался с Голдбергом. А еще он предполагал, что номер журналиста был «всосан» в его телефон.

Администрация президента США не прокомментировала эту историю, а расследование не установило степень связи Уолтца с Голдбергом, если таковой был. Сам журналист заявлял: «Я не собираюсь комментировать мои отношения с Майком Уолтцом, кроме того, что я знаю его и разговаривал с ним».

По информации издания, Трамп недолго рассматривал возможность увольнения Уолтца за этот инцидент. Однако больше президент США был взбешен тем, что у его советника был номер главреда The Atlantic, который он презирает, чем обсуждением военной операции в незасекреченной системе Signal.

Источник издания сообщил, что Трампа проинформировали о результатах экспертизы на прошлой неделе. Это произошло примерно тогда, когда президент США решил оставить Уолтца на должности. Трамп принял извинения от советника и публично защищал его на протяжении последних недель.

Напомним, издание Politico сообщало, что вице-президент США Джей Ди Венс, глава аппарата Сьюзи Уайлс и высокопоставленный чиновник по персоналу Серджио Гор предлагали Трампу уволить Уолтца после скандала с журналистом в тайном чате.