Стало известно, какая страна помогла Украине и США достичь договоренностей в Джидде

Кир Стармер называет достигнутые договоренности важным прорывом для мира в Украине.

По информации правительственных источников Соединенного Королевства, Великобритания была "непосредственно вовлечена" в переговоры между США и Украиной о перемирии с Россией.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что в течение последней недели европейские лидеры, в том числе британский премьер Кир Стармер, активно работали над восстановлением доверия между США и Украиной. Стармер назвал достигнутые договоренности важным прорывом, являющимся значимым шагом к миру в Украине.

Согласно информации из британских источников, советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл вместе с Майком Волцом, советником по национальной безопасности США, а также представителями Франции и Германии, работал над созданием плана прекращения боевых действий и определением последующих шагов по его воплощению.

Во время визита в Киев на выходных Джонатан Пауэлл обсудил с Владимиром Зеленским возможность прекращения огня и составлял письменное предложение, включавшее меры по усилению доверия, в частности, обмен пленными, возвращение вывезенных украинских детей и освобождение мирных жителей.

Предложение, согласованное Киевом и Вашингтоном, стало основой соглашения, заключенного в Саудовской Аравии. После переговоров в Джидде Кир выразил приветствие украинской и американской делегациям с достигнутыми результатами и подчеркнул, что теперь важно удвоить усилия по достижению реального мирного договора для Украины.

Планируя телефонный разговор в субботу с лидерами "коалиции желающих", Кир Стармер хочет обсудить миротворческие шаги по предотвращению новых военных действий со стороны России. Как отмечает британский источник, "мяч на стороне России" и все зависит от того, прекратит ли Россия боевые действия для возможных серьезных мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что в РФ прокомментировали возможные контакты с представителями США.

Мы ранее информировали, что Украина будет обсуждать с партнерами детали прекращения огня.

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