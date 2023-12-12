Стало известно, какие страны ЕС на самом деле против евроинтеграции Украины: результаты опроса

Опрос шести стран-членов ЕС для членов Европейского совета по международным отношениям оказал одобрительное отношение к евроинтеграции Украины и негативное — по вступлению Грузии и Турции.

Согласно опросу, европейцы в целом открыты идее присоединения Украины к ЕС, несмотря на расходы и риски, но в лучшем случае одобрительно относятся к перспективному расширению блока с участием Грузии и стран Западных Балкан.

Об этом пишет The Guardian.

Опрос шести стран-членов ЕС для членов Европейского совета по международным отношениям (ECFR) показал значительную поддержку кандидатов Украины и, в меньшей степени, Молдовы и Черногории.

Наибольшая поддержка вступления Украины зафиксирована в Дании (50%) и Польше (47%), а мнения примерно разделились в Румынии (32% против, 29% против), Германии (37% против, 39% против) и Франции (29% за, 35% против). В Австрии 52% были против.

Однако 45% респондентов были обеспокоены тем, что вступление Украины будет оказывать негативное влияние на безопасность ЕС, против — 25%, которые считают, что это усугубит ее, а 39% считают, что вступление Киева негативно повлияет на безопасность их страны.

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Многие европейцы не увидели экономической выгоды от украинского членства. В то время как 43% респондентов в Польше и 37% в Румынии увидели положительное влияние на экономику ЕС, 54% в Дании и 46% в Австрии предусмотрели расходы.

Были также опасения влияния расширения на политическую силу ЕС в мире. Наиболее оптимистичными по этому поводу были Польша и Дания, где 43% и 35% граждан считают, что вступление Украины будет иметь положительное влияние.

Однако в Австрии (42%) и Германии (32%) наиболее распространено мнение, что членство Украины уменьшит политическую силу ЕС в мире, тогда как респонденты во Франции и Румынии разделились поровну.

ECFR определил четкий разрыв между "старыми" и "новыми" государствами-членами ЕС относительно более широкого принципа расширения. Респонденты в Австрии (53%), Германии (50%) и Франции (44%) больше всего считали, что ЕС не должен принимать новых членов.

Напротив, в Румынии (51%) и Польше (48%) большинство считают, что ЕС должен стремиться к расширению. Дания несколько отличается среди "старых" государств-членов, где только 37% выступают против любого немедленного расширения.

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В то же время опрос выявил сильную оппозицию о возможности присоединения Турции к ЕС: 51% опрошенных в шести странах выступают против этой идеи, и меньше, чем каждый пятый респондент поддерживает любое движение к членству Турции.

Европейцы также высказались прохладно в отношении членства Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Грузии, Молдовы, Черногории, Северной Македонии и Сербии с менее чем 30% поддержкой совместного присоединения восьми стран.

Мягчайшей поддержкой вступления было Косово: 20% сказали, что оно должно иметь возможность присоединиться, а 37% сказали, что не следует, Албания (24% против, 35% против), Сербия (25% против, 35% против) и Грузия (25% за, 31% против).

Более равномерно разделились мнения относительно Северной Македонии (26% против, 27% против) и Боснии и Герцеговины (28% против, 29% против), в то время как Молдова (30% против, 28% против) и Черногория (30% против) 25%) получили поддержку вступления в ЕС.

Напомним, что в прошлом месяце Европейская комиссия рекомендовала начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдовы. 27 глав правительств ЕС обсудят это предложение на саммите в Брюсселе на этой неделе, хотя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что выступает против начала переговоров с Киевом.

Когда Россия начала войну против Украины, расширение стало неотложным приоритетом ЕС. В ноябре комиссия также поддержала переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной – как только Сараево будет готово – и рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата.

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