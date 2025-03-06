Стало известно, какими разведданными США продолжают делиться с Украиной

Разведданные США используются, среди прочего, для выявления ракет и дронов, что помогает их сбивать, а также информировать население посредством сигналов воздушной тревоги.

США приостановили обмен тем, что они называют "летальными" данными, в частности данными для целеуказания таких систем, как HIMARS.

В то же время часть "оборонных" данных, позволяющих украинцам защищаться, по словам источников, все еще продолжается. Об этом три анонимных источника в американской администрации рассказали телеканалу CBS, сообщает BBC.

Отмечается, что разведданные США используются, среди прочего, для обнаружения ракет и дронов, что помогает их сбивать, а также информировать гражданское население посредством сигналов воздушной тревоги.

По данным CBS, решение приостановить обмен разведданными принял лично президент США Дональд Трамп.

New York Times сообщает ряд подробностей о том, какие данные Украина перестала получать от США, какие у нее альтернативные источники данных и как долго это может длиться.

Полностью перестали поступать данные Министерства обороны США, сообщил газете бывший глава украинского Главного управления разведки Валерий Кондратюк. По его словам, это преимущественно изображение, и их потеря не критична, поскольку подобные изображения доступны с европейских спутников.

Утверждается, что в Украине значительно присутствует ЦРУ. Часть офицеров ЦРУ работают на украинских военных базах и помогают в подборе целей. У них есть доступ к данным ЦРУ и они могут делиться с украинцами.

Напомним, издание The Economist оценило последствия прекращения помощи от США. Отдельно, в статье говорится, что из-за замораживания поставок ракет Patriot многие города могут испытать серьезные разрушения.

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