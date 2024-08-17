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Стало известно, какой населенный пункт Силы Обороны освободи на Курщине

Стало известно, какой населенный пункт Силы Обороны освободи на Курщине

Украинские военные продолжают двигаться вперед / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Речь идет о Курской области России.

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает украинский аналитический канал в сообщении о ситуации на фронте.

"Силы Обороны уволили Борки на Курщине", — говорится в сообщении.

"Враг продвинулся в Гродовце, Николаевке и Северном", — добавили аналитики.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Это раньше никто не озвучивал! Командир по ВСУ — о наступлении на Курщине!

Напомним, командир ВСУ рассказал о создании буферной зоны на Курщине. По его словам, это было необходимо, чтобы обезопасить население Украины от хаотических и неконтролируемых ударов государства-агрессорки.

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