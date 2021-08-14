Стало известно, какую пенсию будет получать Меркель после ухода с поста канцлера

Меркель получит почти половину своей нынешней зарплаты.

Федеральная канцлер Германии Ангела Меркель после ухода со своего поста будет получать ежемесячную пенсию в размере около 15 тысяч евро.

Такие данные обнародовал Союз налогоплательщиков ФРГ в пятницу, 13 августа, передает Deutsche Welle.

Как пояснили в организации, Меркель имеет право на такую пенсию благодаря многолетнему стажу работы в Бундестаге (с 1990 года) Кабинете министров и на посту главы правительства (с 2005 года).

Право на пенсию, порядок ее назначения и расчеты регулируются в Германии законодательно. Так пенсия Меркель за ее деятельность в парламенте начисляется в соответствии с Законом о депутатах бундестага, а за работу в правительстве — по Закону о федеральных министрах.

Таким образом пенсия Меркель составит почти половину ее нынешней зарплаты. Сейчас канцлер зарабатывает чуть больше, чем 35 тысяч евро в месяц.

Как и все бывшие главы немецкого правительства и президенты ФРГ, Меркель также вправе иметь свой офис и небольшой штат сотрудников, включая офис-менеджера, двух ассистентов, секретаря и шофера.

Напомним, в январе в Германии избрали нового лидера крупнейшей немецкой партии ХДС, которую долгое время возглавляла Ангела Меркель. Ее преемник потенциально может стать канцлером. Выборы в стране пройдут 25 сентября, после чего правительство возглавит новый канцлер. Меркель, которая занимает этот пост в течение 16 лет, заявила, что уходит из должности, и из политики. И не передумала.

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