Стало известно, когда Байден планирует назначить нового посла США в Украине

В понедельник, 25 апреля, президент Джо Байден официально предложит Бриджит Бринк, ныне послу США в Словакии, стать послом США в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время поездки с министром обороны Ллойдом Остином в Киев 24 апреля, пишет Reuters.

Отмечается, что должность посла США в Украине оставалась вакантной почти три года. Также во время визита в украинскую столицу главный дипломат США сообщил, что в ближайшее время в Киев вернутся американские дипломаты и возобновит работу посольство.

Стоит отметить, что американские дипломаты покинули Киев почти за две недели до начала широкомасштабного вторжения России – до 24 февраля, перенеся некоторые функции в западный город Львов, а затем переехали в Польшу.

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Напомним, что Вашингтон почти три года не назначал своего посла в Украину после отставки Мари Йованович, которая покинула должность в мае 2019 года по личному требованию тогдашнего президента Трампа по обвинению в нелояльности. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Вашингтон предложил назначить послом США в Украине Бриджит Бринк, которая сейчас возглавляет американское дипломатическое представительство в Словакии. Ранее о планах на такое назначение сообщали американские СМИ.

Что известно о Бриджит Бринк

Бриджит Энн Бринк – американская дипломатка, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Словакии. Получила степень бакалавра политологии в Кеньон-колледже (частный гуманитарный колледж в Огайо) и две степени магистра – по международным отношениям и политической теории – в Лондонской школе экономики. Кроме английского, владеет русским, сербским, а также грузинским и французским языками.

Дипломатическую карьеру начала в Государственном департаменте США в 1996 году. Работала в Грузии, Узбекистане и в Словакии.