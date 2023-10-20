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Стало известно, когда Белый дом направит запрос в Конгресс на 100 млрд долларов для Украины и Израиля.

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Стало известно, когда Белый дом направит запрос в Конгресс на 100 млрд долларов для Украины и Израиля.

Перед отправкой запроса в Конгресс Байден выступит с речью перед американцами. / Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден должен обратиться к американцам со специальной речью по поводу ответа Израиля на атаку ХАМАСа и российскую войну в Украине.

Его выступление состоится в четверг, 19 октября в 20 по местному времени (20 октября, 3:00 ночи по Киеву – ред.).

Об этом пишет Голос Америки.

Ожидается, что на следующий день Белый дом пошлет запрос в Конгресс на сумму около 100 миллиардов долларов, который будет включать в себя оборонную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирование усилий по усилению безопасности на границе США с Мексикой.

Ранее генсек НАТО Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается в большем оружии. Чем сильнее она будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании рисков уменьшения объемов западной помощи. В то же время глава государства верит партнерам, уверяющим, что этого не произойдет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский откровенно рассказал, боится ли, что падет поддержка Украины?

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Дата публикации
Просмотры
173
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