Стало известно, когда будет известное окончательное решение по выборам в Конгресс

Один главный голос, который определит демократическое или республиканское партийное большинство в верхней палате Конгресса США, станет известен в декабре 2022 года.
Это произошло из-за важности проведения повторного тура голосования в штате Джорджия.
Об этом пишет Reuters.
«По подсчету более 99% голосов Рафаэль Ворнок (являющийся демократом – ред.) с небольшим отрывом опережает Гершела Волкера (являющегося республиканцем – ред.), бывшую звезду футбола, которого поддержал экспрезидент Дональд Трамп», — говорится в сообщении.
Напомним, что Соединенные Штаты Америки готовы ввести санкции против любого, кто будет пытаться вмешаться в избирательный процесс в Конгресс.
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