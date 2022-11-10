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Стало известно, когда будет известное окончательное решение по выборам в Конгресс

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
586
Время на прочтение
1 мин
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Стало известно, когда будет известное окончательное решение по выборам в Конгресс

Фото: Associated Press

Один главный голос, который определит демократическое или республиканское партийное большинство в верхней палате Конгресса США, станет известен в декабре 2022 года.

Это произошло из-за важности проведения повторного тура голосования в штате Джорджия.

Об этом пишет Reuters.

«По подсчету более 99% голосов Рафаэль Ворнок (являющийся демократом – ред.) с небольшим отрывом опережает Гершела Волкера (являющегося республиканцем – ред.), бывшую звезду футбола, которого поддержал экспрезидент Дональд Трамп», — говорится в сообщении.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки готовы ввести санкции против любого, кто будет пытаться вмешаться в избирательный процесс в Конгресс.

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Дата публикации
Просмотры
586
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