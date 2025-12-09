Стало известно, когда Евросоюз объявит о конфискации российских активов

Флаг Евросоюза

ЕС готовится объявить о договоренности по конфискации замороженных активов России уже на этой или следующей неделе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что решения по активам РФ на сумму до 100 млрд фунтов стерлингов могут согласовать в течение нескольких дней, поскольку переговоры по прекращению войны вышли на «критическую стадию».

Издание отмечает, что в понедельник Стармер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Речь шла не только об американских предложениях по мирному урегулированию, но и о предстоящей конфискации российских средств в Европе.

Лидеры обсуждали активы, замороженные на счетах банков, которые могут быть направлены либо на поддержку обороны Украины, либо на финансирование восстановления после заключения мирного соглашения.

«Впоследствии высокопоставленные источники в правительстве выразили оптимизм по поводу того, что соглашение близко и будет объявлено на этой или следующей неделе», — пишет The Times.

Речь также идет о около 8 млрд фунтов стерлингов, хранящихся на счетах в Британии. По данным издания, эти средства могут стать одним из ключевых рычагов влияния как для Украины, так и Европы во время мирных переговоров, которые возглавляет президент США Дональд Трамп.

Такое финансирование позволило бы гарантировать ресурс для ведения войны еще не менее двух лет, усиливая давление на Москву в условиях, когда европейские лидеры обеспокоены тем, что диктатор Путин может усилить свои позиции.

В The Times отмечают, что использование этих активов является одним из немногих козырей, позволяющих избежать навязывания Украине невыгодного соглашения со стороны Вашингтона.

Впрочем, Бельгия, где находится самая большая часть замороженных российских активов, пока сдерживает решение. Бельгийское правительство опасается, что передача средств Украине может создать юридические риски, достигшие трети годового ВВП страны.

Несмотря на это, представитель британского правительства сохраняет оптимизм.

«Мы надеемся, что соглашение будет заключено примерно на следующей неделе», — сказал чиновник в комментарии The Times.

После встречи лидеров Великобритании, Украины, Франции и Германии один из источников подтвердил, что участники обсудили «положительный прогресс в вопросе использования замороженных российских суверенных активов для поддержки восстановления Украины».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, по данным Axios, сейчас испытывает усиленное давление со стороны Соединенных Штатов, ожидающих, что Киев согласится на территориальные потери и другие уступки в рамках так называемого «мирного» плана.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подробно проинформировал партнеров о ходе дипломатического трека.