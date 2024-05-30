Стало известно, когда Франция объявит об отправке своих инструкторов в Украину — Reuters

Сначала Франция планирует отправить в Украину несколько инструкторов для "оценки возможностей", а затем это количество значительно возрастет.

Франция в скором времени может отправить военных инструкторов в Украину. Об этом страна якобы объявит во время визита президента Владимира Зеленского в начале июня.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам дипломатов, Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые предложат такую помощь Киеву в военных усилиях, даже несмотря на то, что некоторые его партнеры по Европейскому Союзу опасаются, что это может спровоцировать прямой конфликт с Россией.

Два дипломата рассказали агентству, что Франция сначала отправит ограниченное количество персонала для оценки возможности миссии, а затем — несколько сотен инструкторов.

Собеседники агентства отметили, что обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержке оборудования в рабочем состоянии и техническом опыте для военных самолетов.

Париж также будет финансировать, вооружать и тренировать украинскую моторизованную бригаду.

"Договоренности очень продвинуты, и мы можем ожидать чего-то на следующей неделе", — сказал один из источников.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подписавший документы, позволяющие первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, поддержал инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

Читайте также: