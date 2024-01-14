Лидеры Конгресса на следующей неделе планируют принять двухуровневую работу до марта, за шесть дней до первого из двух сроков прекращения работы правительства.

Новый виток финансирования позволит федеральным агентствам работать на двух разных временных промежутках, как и текущий временной промежуток. По словам источника, знакомого с предложением, срок финансирования некоторых федеральных агентств истечет 1 марта, тогда как финансирование других продлится до 8 марта.

Об этом пишет Politico.

Спикер Майк Джонсон поддерживает план, который необходим для завершения списка из 12 законопроектов о расходах на текущий финансовый год после того, как он ранее отклонил идею еще одного краткосрочного продолжения финансирования. Как ожидается, Джонсон проведет брифинг на конференции Республиканской партии в воскресенье вечером.

Второй «ступенчатый» подход почти наверняка потребует значительной поддержки демократов, чтобы пройти в Палату представителей, в то время как консерваторы возмущаются республиканцами Луизианы за то, что они заключили соглашение с лидером большинства в Сенате Чаком Шумером о начавшейся системе государственного финансирования на финансовый год. октября.

Джонсон заявил в пятницу, что он настроен придерживаться этих рамок, несмотря на то, что сторонники жесткой линии республиканцы пытаются отказаться от соглашения в пользу более консервативного предложения, которое будет обречено в Сенате.

Финансовый план на 2024 год, согласованный Джонсоном и Шумером, в значительной степени придерживается общих показателей бюджета, установленных соглашением об ограничении долга, урезанным президентом Джо Байденом и бывшим спикером Кевином Маккарти прошлым летом, установив финансирование на оборону в размере 88 связано с обороной, на уровне почти 773 миллиардов долларов.

Напомним, ранее украинский дипломат Валерий Чалый предположил, что республиканцы до определения своего кандидата на президентские выборы США не хотят принимать какие-либо кардинальные решения, касающиеся помощи Украине.

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