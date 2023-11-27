Стало известно, когда Конгресс США может проголосовать за помощь Украине

Объявление о проведении голосования в первую неделю декабря оказывает давление на законодателей, чтобы они предложили соглашение о безопасности границы, которое может совмещаться с помощью союзников США.

Об этом пишет Politico.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер планирует провести голосование по просьбе президента Джо Байдена по миллиардной помощи для Украины и Израиля уже 4 декабря, чтобы создать определенную срочность на фоне жестких переговоров.

Объявление Шумера в воскресенье оказывает давление на законодателей, чтобы они пришли к соглашению о безопасности границы, которое может сочетаться с столь необходимой помощью для двух союзников США. Республиканцы в Сенате стремятся внести изменения в политику безопасности границы в рамках любого законопроекта о дополнительных расходах, надеясь, что такое соглашение сможет уволить большинство Республиканской партии, неохотно поддерживающей Украину.

Шумер назвал этот пограничный спрос «самым большим препятствием» для предоставления новых средств в защиту Украины от России и войны Израиля с ХАМАС.

«Это внедрило десятилетиями давнюю гиперпартийную проблему в преимущественно двухпартийных приоритетах», — сказал Шумер в письме сенаторам. Лидер Демократической партии сказал, что его фракция из 51 члена «готова работать над разработками здравого смысла по решению вопросов иммиграции», но предупредил, что если Республиканская партия займет слишком жесткую позицию, это может «поставить под угрозу весь» дополнительный законопроект.

Он также призвал демократов больше сотрудничать с республиканцами, чтобы попытаться заключить соглашение, что он пытался сделать непосредственно перед каникулами на День благодарения. Он предупредил о долгих ночах и днях впереди, а также о возможной работе в выходные.

Двухпартийная группировка была создана несколько недель назад с надеждой достичь соглашения, которое объединило бы запрос Байдена на более чем 100 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и границы с изменениями в политике США относительно предоставления убежища и условно-досрочного освобождения.

Есть почти 60 голосов за то, чтобы направить Украине еще десятки миллиардов, но республиканцы предупредили, что не сделают этого без соглашения о границе, поскольку считают, что спикер Майк Джонсон не поднимет законопроект, в котором отсутствуют положения о безопасности границы. Толчок Шумера к голосованию в Сенате в начале декабря дает крайний срок для переговоров в Сенате, и он может понадобиться: Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах этой осенью, которые не учитывают помощь Украине, и в новом году ситуация только усложнится.

«Ничто не сделает таких автократов как Путин или Си сейчас более счастливыми, чем то, что Соединенные Штаты колеблются в поддержке украинского народа и его военных», — написал Шумер в своем письме, имея в виду лидеров России и Китая. «Это не только украинская или трансатлантическая безопасность, это также и американская безопасность, потому что неконтролируемый Путин был бы обмелевшим Путиным».

Напомним, ранее сообщалось, что у Соединенных Штатов достаточно возможностей, чтобы одновременно обеспечить всем необходимым Украину для противостояния российской агрессии.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Байдена объяснили, почему помощь Украине выгодна для США.

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Шумер также сказал, что в ближайшие дни состоится брифинг по Украине для всех сенаторов.