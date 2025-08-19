Стало известно, когда могут быть формализованы гарантии безопасности для Украины

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены уже в ближайшую неделю — десять дней. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.

«Гарантии безопасности, вероятно, будут представлены вместе с нашими партнерами, с растущим количеством деталей. Это все будет на бумаге, формализовано в ближайшие недели или десять дней», — отметил глава государства.

По его словам, одним из ключевых пунктов гарантий станет пакет американского оружия, в который войдут самолеты, системы противовоздушной обороны и другие виды вооружения.

"В этом пакете есть наши предложения на сумму около 90 миллиардов долларов", - добавил Зеленский.

Напомним, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом украинский лидер пообщался с журналистами на брифинге.

