Стало известно, когда могут быть формализованы гарантии безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время ожидается формализация гарантий безопасности для Украины, предполагающих и масштабный пакет американского оружия стоимостью $90 млрд.
Гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены уже в ближайшую неделю — десять дней. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.
«Гарантии безопасности, вероятно, будут представлены вместе с нашими партнерами, с растущим количеством деталей. Это все будет на бумаге, формализовано в ближайшие недели или десять дней», — отметил глава государства.
По его словам, одним из ключевых пунктов гарантий станет пакет американского оружия, в который войдут самолеты, системы противовоздушной обороны и другие виды вооружения.
"В этом пакете есть наши предложения на сумму около 90 миллиардов долларов", - добавил Зеленский.
Напомним, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом украинский лидер пообщался с журналистами на брифинге.
