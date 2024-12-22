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Стало известно, когда могут заработать реестры Минюста после кибератаки

Стало известно, когда могут заработать реестры Минюста после кибератаки

Это была самая мощная кибератака россиян на реестры / Фото: pixabay.com

Минюст в режиме 24/7 восстанавливает реестры

На полное восстановление государственных реестров Минюста понадобится около двух недель, сообщил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко в эфире телемарафона, пишет "Радио Свобода".

Он рассказал, что "это была самая мощная кибератака россиян на реестры, однако никакой информации в результате нее потеряно не было".

"Миньюст в режиме 24/7 восстанавливает реестры. До этого времени будут восстановлены, как мы надеемся, платформы, на которых будут восстанавливаться реестры", – сказал Кучерявенко.

Все о кибератаке на государственные реестры Украины читайте на ТСН.ua.

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