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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Стало известно, когда может быть ратифицировано из США соглашение о недрах

Изменения в законодательстве после ратификации соглашения не коснутся Конституции.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины / © УНІАН

Соединенные Штаты Америки и Украина могут завершить ратификацию соглашения о недрах уже на следующей неделе.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко в эфире телемарафона.

Депутат заявил, что, хотя точную дату заседаний Верховной Рады нельзя назвать, велика вероятность того, что вопрос ратификации соглашения с США будет поставлен на голосование уже на следующей неделе. Он верит, что соглашение получит необходимую поддержку в 226 голосах.

Комментируя соглашение, Корниенко заявил, что это шаг по укреплению партнерства между Украиной и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что благодаря такому соглашению Украина будет в центре внимания и поддержки со стороны наиболее мощной страны мира как в экономическом, так и военном аспектах.

Он отметил, что хотя после ратификации соглашения могут потребоваться изменения в законодательство, эти коррективы не будут касаться Конституции Украины.

Напомним, 21 апреля Украина и США заключили соглашение о полезных ископаемых. Мы рассказывали о том, что она предполагает.

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