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Стало известно, когда может появиться мирное соглашение между Украиной и Россией

Стало известно, когда может появиться мирное соглашение между Украиной и Россией

Избранный президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Во время своей кампании Трамп утверждал, что способен завершить войну через 24 часа, однако не раскрыл деталей реализации этого плана.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может подготовить мирное соглашение между Украиной и Россией к Пасхе.

Такое мнение высказал научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк, пишет Sky News.

Дональд Трамп заявил, что прекращение войны в Украине станет одним из его главных международных приоритетов после вступления в должность. Во время кампании он утверждал, что может завершить войну через 24 часа, но не уточнил, как именно.

"Это будет чрезвычайно сложно для Украины. Я считаю, что люди должны с уважением относиться к тому факту, что это решение Украины. В конце концов, это не решение Америки и не "Британии". «Думаю, американская сторона наверняка рассмотрит возможность заключения определенного соглашения до Пасхи Все зависит от того, насколько президент Путин готов идти на уступки, особенно в таких регионах, как Курск, а также, к сожалению, насколько президент Зеленский готов к компромиссам", – сказал Роберт Кларк.

Также сообщается, что Трамп назначил отставного американского генерала Кита Келлога своим специальным посланником для работы над достижением мира.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед переговорами с Россией по завершению войны он планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию совместных действий по остановке Путина.

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