Стало известно, когда ожидается окончательное утверждение $45 млрд помощи США Украине после визита Зеленского

Продолжают поступать хорошие новости о сверхмощных решениях в поддержку Украины.
После исторического визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, который в США называют не иначе как «триумф», «historic» и «home run» из Сената и Палаты представителей США, есть положительная информация о выделении Украине средств.
Об этом в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Макарова.
В частности, 21 декабря Сенат единогласно одобрил проект закона «О справедливости для жертв военных преступлений» авторства ряда сенаторов. Далее закон поддержала Палата представителей Конгресса.
Таким образом, российские военные преступники, как и убийцы из любой страны, не смогут обнаружить безопасное убежище в Соединенных Штатах.
Посол подчеркнула, что это очень большой шаг вперед, который украинская дипломатично-юридическая команда адвокатировала в Вашингтоне.
Также Сенат 68 голосами «за» принял сводный закон о бюджете США на 2023 год (OMNIBUS – ред.), общей суммой $1,7 трлн.
Частью OMNIBUS является закон о дополнительном финансировании Украины на 2023 год (The Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2023 – ред.), предусматривающий выделение $45 млрд Украине, что на 7,3 млрд дол. США больше, чем содержал первоначальный бюджетный запрос Администрации президента США в Конгресс.
Среди важных законодательных решений в рамках принятого Сенатом OMNIBUS – поправка Л. Грэма #6596, которая создает возможность Минюста США передавать поступления от отобранных у России активов в качестве помощи Украине через Госдеп.
Принятие OMNIBUS в Палате представителей ожидается к концу пятницы 23 декабря, после чего до конца суток его должен подписать президент США Джо Байден.
Помощь США Украине
Напомним, что ранее президент США Джо Байден подтвердил передачу систем Patriot и анонсировал новую помощь.
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