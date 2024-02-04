Стало известно, когда Палата представителей США хочет проголосовать за поддержку Израиля без помощи Украины

Спикер Майк Джонсон пообещал, что Палата проведет голосование на следующей неделе по закону об ускорении безопасности Израиля на сумму 17,6 миллиарда долларов без каких-либо условий, что, вероятно, осложнит попытки лидеров Сената собрать поддержку для широкого пакета с мерами безопасности на границе. и помощь Украине.

Об этом пишет The New York Times.

Объявление Джонсона членам его конференции раздалось в тот момент, когда сенаторы пытались завершить и проголосовать за двухпартийный законопроект о национальной безопасности, на переговоры о котором ушли месяцы. Этот шаг может еще больше подорвать новый компромисс, который уже подвергся критике со стороны партийных лидеров, таких как Джонсон и бывший президент Дональд Дж. Трамп.

Джонсон, республиканец от Луизианы, заявил, что пакет Сената будет мертвым после поступления в Палату представителей, утверждая, что меры безопасности на границе недостаточно строги, чтобы обуздать недавний всплеск иммиграции. Он сказал, что палата сосредоточит свои усилия на импичменте Алехандро Н. Майоркаса, министра внутренней безопасности, голосование по которому, как ожидается, состоится на следующей неделе.

В письме своим членам он сказал, что Палата также предоставит приоритет своему собственному подходу к помощи Израиля в военных усилиях против ХАМАС, независимо от того, какие (если таковые есть) связанные законы Сенат может принять.

«Их руководство осознает, что, не привлекая Палату представителей к своим переговорам, они лишили возможности быстро рассмотреть любое законодательство», — написал Джонсон, добавив, что «Палата должна работать над этими вопросами и нашими решениями». нужно будет решить приоритеты».

Участники Сената на переговорах работали над широкомасштабным законопроектом о финансировании национальной безопасности, чтобы отвечать требованиям республиканцев, чтобы любой закон, присылающий военную помощь Украине, также значительно улучшал безопасность на южной границе с Мексикой. Новое законодательство, предусматривающее меры, усложняющие поиск убежища и увеличивающее количество задержаний и депортаций, также предусматривает усиление военной помощи Украине и Израилю, выделение гуманитарной помощи палестинцам в Газе и финансирование усилий по противодействию китайским угрозам Индии. Тихоокеанский регион.

Сенатор Чак Шумер, демократ от Нью-Йорка и лидер большинства, объявил на этой неделе, что Сенат проголосует не позднее среды за то, рассматривать ли законопроект, текст которого участники переговоров должны обнародовать не позднее воскресенья.

Но эта мера уже сталкивается с жестким встречным ветром со стороны республиканцев Сената, которые считают, что положения по контролю за соблюдением границы должны быть более жесткими, а также тех, кто не желает участвовать в политически вызванном голосовании за законопроект.

Несколько республиканцев в Сенате и Палате представителей требовали разделенного подхода, рассматривающего военные усилия Израиля отдельно от Украины и границы. В конце прошлого года возглавляемый демократами Сенат отклонил попытку заставить голосовать за предыдущий законопроект о помощи Израилю, поддержанному Палатой.

«Демократы четко дали понять, что их главное возражение против первоначального законопроекта Палаты представителей касалось его компенсаций», — написал он, добавив, что с новым израильским пакетом «у Сената больше не будет оправданий, какими бы ошибочными они ни были, против скорейшего принятия этой критически важной поддержке наш союзник».

"Новый законопроект, обнародованный представителями Палаты представителей, больше, чем предыдущие меры Палаты представителей Израиля, которые составили 14,3 миллиарда долларов. Президент Байден просил эту сумму для Израиля в рамках большего запроса, который он сделал в октябре относительно дополнительных средств для решения различных глобальных кризисов, включая Украину", — пишет СМИ

Меры Палаты представителей в размере 17,6 миллиарда долларов направят 4 миллиарда долларов на обновление израильских систем противоракетной обороны, известных как «Железный купол» и «Прящая Давида», а также 1,2 миллиарда долларов на противодействие ракетным и минометным атакам малой дальности. Дополнительные 8,9 миллиарда долларов пойдут на поставку Израиля оружия, помощь в производстве собственного оружия и пополнение оборонного запаса, предоставленного Соединенными Штатами; в то время как 3,5 миллиарда долларов пойдут на поддержку военных операций США, обеспечение безопасности посольств и усилия по эвакуации американских граждан в регионе.

Напомним, кандидат в президенты США на выборах в 2024 году Дональд Трамп победил на праймериз от Республиканской партии штата Нью-Гэмпшир, тогда как президент Джо Байден победил на стороне Демократической партии как кандидат-записчик.

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