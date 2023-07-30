Стало известно, когда Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор

О чем будут общаться лидеры – не анонсируется.

Российский диктатор Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры в среду, 2 августа.

Об этом Путин сказал по итогам саммита "Россия – Африка", пишет Укринформ.

По словам главы Кремля, он намерен встретиться с Эрдоганом еще перед президентскими выборами в Турции, однако эти планы решили перенести.

"Мы договаривались, что мы увидимся. Или он к нам приедет или я к нему съезжу. Посмотрим..." — заявил Путин.

Да, рассказал российский диктатор, между ним и Эрдоганом. состоятся переговоры в телефонном режиме в следующую среду.

Напомним, ранее сообщалось, что Африканский Союз призывает диктатора Путина возобновить "зерновое соглашение" при посредничестве ООН.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Министерстве обороны Великобритании заявили, что срыв "зернового соглашения" и российская блокада Черного моря усугубят ситуацию с продовольствием в Африке.

Читайте также: