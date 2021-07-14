Стало известно, когда Рада будет избирать нового главу МВД вместо Авакова

Арахамия ожидает, что большинство парламентариев поддержат кандидатуру Монастырского на пост главы МВД.

Заявление Арсена Авакова об увольнении с должности министра внутренних дел уже зарегистрировано в Верховной Раде. За нового главу МВД, которым может стать нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский, нардепы будут голосовать 16 июля.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, фракция соберется в четверг, 15 июля, в перерыве между заседаниями парламента, чтобы проголосовать за кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД. В тот же день, ожидается, что будет представление в премьер-министра Дениса шныряли.

Кроме того, Арахамия заявил, что лично поддержит кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД. Также лидер фракции ожидает, что за Монастырского проголосует и большинство членов парламента. Голосование в Верховной Раде за нового министра внутренних дел состоится 16 июля.

Саму же смену министра внутренних дел Арахамия назвал обычным эволюционным процессом.

Напомним, 13 июля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский предложил на пост главы МВД Дениса Монастырского. Аваков запомнился за 7,5 года на должности. Арсен Аваков является опытным "старожилом" украинской политики, и в его биографии есть много ярких моментов.

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