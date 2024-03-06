Стало известно, когда Швеция официально станет членом НАТО

СМИ сообщают, что над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе официально поднимут флаг Швеции 11 марта.

В понедельник, 11 марта, Швеция окончательно присоединится к НАТО – в Брюсселе официально поднимут флаг страны.

Об этом информирует шведское издание TV4 Nyheterna.

По их данным, в столицу Бельгии в понедельник прибудут премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэл Бюден и другие высокопоставленные политики страны. При их участии и будет поднят шведский флаг над штаб-квартирой НАТО.

Отмечается, что по случаю присоединения страны также будут приглашены послы стран-членов Альянса и запланированы торжественные церемонии. Кроме того, состоятся пресс-конференции политиков.

Вступление Швеции в НАТО

Вступление Швеции в НАТО долгое время блокировалось Венгрией. Премьер-министр страны Виктор Орбан, в частности, заявлял, что политические отношения между Венгрией и Швецией должны улучшиться, прежде чем ее заявка на членство в НАТО будет одобрена.

Однако 26 февраля парламент Венгрии в конце концов официально проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. За выступили 188 депутатов венгерского парламента, против — шестеро.

После этого стало известно, что процесс вступления снова тормозится из-за смены власти в Венгрии. Это связано с тем, что венгерские законодатели избрали главу конституционного суда страны Тамаша Шуйока следующим президентом страны после того, как предыдущий глава государства был свергнут в результате скандала, связанного с жестоким обращением с детьми. Именно новый лидер страны должен был подписать ратификацию.

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