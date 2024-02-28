Стало известно, когда Швеция официально войдет в НАТО

Процесс вступления Швеции в НАТО тормозится на неделю из-за смены власти в Венгрии.

Вступление Швеции в НАТО, скорее всего, будет отложено до следующей недели.

Об этом сообщает Bloomberg.

Хотя конкретная дата еще не определена, ожидается, что процесс будет завершен в ближайшие две недели. Однако сроки могут сдвинуться.

Это связано с тем, что на этой неделе венгерские законодатели избрали главу конституционного суда страны Тамаша Шуйока следующим президентом страны после того, как предыдущий глава государства был свергнут в результате скандала, связанного с жестоким обращением с детьми.

Ожидается, что Шуйок подпишет ратификацию Будапештом.

Церемония присоединения в штаб-квартире военного альянса в Брюсселе изначально была запланирована на эту пятницу, 1 марта.

Вступление Швеции в НАТО

Венгрия долгое время блокировала вступление Швеции в НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в частности, заявлял, что политические отношения между Венгрией и Швецией должны улучшиться, прежде чем ее заявка на членство в НАТО будет одобрена.

Однако в понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии в конце концов официально проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. За ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО проголосовали 188 депутатов венгерского парламента, против которых выступили шестеро.

Теперь формально процесс ратификации завершится после того, как ратификационный протокол подпишет президент Венгрии и будет опубликован в официальном вестнике.

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